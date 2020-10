Stockage : trois clés USB chiffrées pilotées par smartphone

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Une clé USB chiffrée pilotable par smartphone ? C’est la promesse de la datAshur BT.

Le produit est arrivé voilà quelques semaines au catalogue de l’entreprise britannique iStorage. Il exploite la technologie DataLock de l’américain ClevX.

Cette dernière, lancée en 2007, devait permettre d’intégrer une authentification hardware sur des dispositifs de stockage. Il en résulté, entre autres, des clés USB dotées de mini-claviers.

L’année 2016 avait marqué l’ouverture au Bluetooth. Et ainsi à l’authentification via des appareils tiers.

Avec la datAshur BT, cet appareil peut être un smartphone ou une tablette (iOS, Android), voire une Apple Watch. En fonction des plates-formes, on peut utiliser un mot de passe, un code envoyé par SMS ou des données biométriques (reconnaissance faciale, iris, empreintes digitales).

L’application qui contrôle la clé embarque des fonctions de verrouillage automatique (après une certaine période d’inactivité ou lorsque l’appareil n’est plus à proximité). On peut lui adjoindre – moyennant un abonnement – une console d’administration web qui centralise la gestion de flottes de clés.

Lokly : l’option made in France

La datAshur BT est disponible en versions de 16 à 128 Go (4 et 8 Go sur demande), avec un ticket d’entrée à 79 £.

L’entreprise américaine SECUREDATA propose les mêmes capacités avec sa clé SecureUSB BT, qui repose elle aussi sur la technologie de ClevX. Le prix d’entrée avoisine les 100 £. Performances annoncées : jusqu’à 130 Mo/s en lecture et 43 Mo/s en écriture.

En France, il y a la marque Lokly, que porte la société Vandelay, née en 2015. Ses clés USB 2.0 (10 Mo/s en lecture ; 5 Mo/s en écriture) sont disponibles en direct, de 8 Go (288 €) à 64 Go (354 €). Un code PIN fourni sur une carte d’identification permet de les appairer à des appareils mobiles.

L’accès aux données fonctionne par création de compartiments. Chacun de ces conteneurs, isolé du reste de la mémoire, est reconnu comme un volume de stockage distinct.

Un port USB arrière permet le transfert de clé à clé (autonomie de la batterie intégrée : 20 minutes) et fait office de filtre à dispositifs malveillants.

Illustration principale © iStorage, SECUREDATA & Vandelay