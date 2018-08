Stockage cloud : Dropbox ajoute 1 To à ses offres payantes Professional et Business Standard

Dropbox veut rendre ses offres de stockage cloud plus attrayantes et compétitives.

La société basée à San Francisco a ainsi décidé d’augmenter de 1 To, sans coût supplémentaire, l’espace de stockage de certaines de ses offres payantes.

1 To de plus sans frais supplémentaires

L’offre Professional passe ainsi de 1 To à 2 To, toujours au tarif de 16,58 euros par mois, tandis que l’espace des offres Plus et Basic restent respectivement à 1 To (à 8,25 euros par mois) et 2 Go (offre gratuite). Les équipes ayant souscrit à Business Standard ont, elles, désormais accès à 3 To d’espace de stockage partagé.

Dropbox précise, dans un billet de blog, que les mises à niveau de stockage sont maintenant en vigueur pour les nouveaux clients qui souscrivent à des offres dès aujourd’hui, tandis que les clients existants verront les augmentations prendre effet au cours des deux prochaines semaines.

Le pure player du stockage dans le cloud explique que cela permet libérer de l’espace sur son terminal mobile et de stocker de plus gros fichiers.

Google One et iCloud en embuscade

Il s’agit également de répondre à Google qui a annoncé en mai dernier un nouveau chapitre pour Google Drive qui va devenir Google One pour le grand public au cours de l’année.

Les forfaits 1 To seront doublés, sans coût supplémentaire, donc toujours à 9,99 euros par mois. On trouve une offre de 200 Go pour 2,99 euros par mois, en plus de celle proposant 100 Go pour 1,99 euros mensuels.

Les forfaits Google One pourront de surcroît être partagés avec jusqu’à 5 membres de sa famille. Une possibilité qui existe déjà du côté d’Apple avec le « Le partage familial « qui permet notamment de partager un forfait de stockage iCloud.

De plus, l’offre iCloud de 2 To pour 9,99 euros par mois reste moins onéreuse que celle de Dropbox (2 To pour 16,58 euros par mois).

La firme de Cupertino ne propose toutefois pas d’offres avec des espaces de stockages plus conséquents.

(Crédit photo : @Dropbox)