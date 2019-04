Stockage cloud : IBM actualise sa gamme Storwise avec AWS

IBM a renforcé son approche multicloud et renouvelé sa gamme de systèmes de stockage Storwize. Après avoir dépoussiéré la famille V7000, le groupe dope la V5000. Les systèmes Storwize V5010E et V5030E ont donc été lancés. Ces modèles d’entrée de gamme sont conçus pour fournir des fonctionnalités de stockage « de niveau entreprise ». Et la prise en charge d’applications d’intelligence artificielle (IA) et d’analyse avancée de données.

Le V5010E fournit aux clients des capacités de stockage basées sur la spécification NVMe (Non-Volatile Memory Express), pour un prix inférieur de 30% à celui du V5010 qu’il remplace, a expliqué à CRN un responsable channel d’IBM. Les capacités du V5010E peuvent aller jusqu’à 12 pétaoctets. Et prendre en charge jusqu’à 392 lecteurs Flash.

Le Storwize V5130E, successeur du V5130, peut soutenir jusqu’à 1 520 lecteurs Flash.

D’autres nouveautés enrichissent la famille Storwize : les baies Storwize V5100 et V5100F. Elles s’appuient sur l’achitecture hardware IBM Flashcore certifiée FIPS 140-2 (norme de sécurité et de chiffrement établie par le gouvernement des États-Unis) et la spécification d’interface NVMe pour réduire la latence. Le but : fournir à un plus grand nombre de clients mid-market un stockage Flash hautes performances et sécurisé.

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

Les nouveaux systèmes Storwize intègrent nativement la solution de virtualisation du stockage IBM Spectrum Virtualize. Celle-ci peut se connecter à plus de 450 baies différentes non-IBM.

De surcroît, l’édition IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud peut désormais être déployée sur le nuage informatique Amazon Web Services (AWS), en plus d’IBM Cloud, pour faciliter les migrations de données en environnement hybride.

Enfin, Big Blue a indiqué dans un billet de blog prévoir d’étendre le support du stockage défini par le logiciel (software-defined storage, SDS) s’exécutant dans des conteneurs. Les offres IBM Spectrum Virtualize, Spectrum Scale et Cloud Object Storage sont concernées.