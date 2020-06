Stockage externe : les baies Flash résistent encore

Sans grande surprise, le marché européen du stockage externe n’échappe pas à la décroissance, malgré la résilience du segment all-flash-array (AFA), rapporte le cabinet IDC.

Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), les ventes de systèmes de stockage externe ont reculé de 10,7% en dollars (-8,1% en euros) au premier trimestre 2020 comparé à la même période l’an dernier. La chute est plus marquée en Europe de l’Ouest (-16,5% ne dollars, -14,1% en euros).

Certes, le segment des baies tout flash (all-flash arrays, AFA) a résisté en EMEA. Ses ventes ont même progressé de 4% en dollars sur le trimestre, pour représenter 47% du marché. En revanche, les ventes d’équipements hybrides de stockage (hybrid flash arrays, HFA) ont chuté de près de 25%, soit 36% du marché en valeur.

Quant aux ventes de baies de stockage sur disques durs uniquement (hard disk drives, HDD), elles ne représentent plus de que 17% du marché en valeur.

Globalement, le repli du marché devrait persister sur l’ensemble de l’année 2020.

L’impact de la crise sanitaire sur l’économie mondiale a amplifié une tendance de fond.

La pandémie de Covid-19 est « un moment charnière pour le secteur des datacenters, qui voit s’accélérer la transition vers le cloud public et les modèles de consommation à l’utilisation (pay-per-use) pour les équipements sur site (on-premise), tout en entraînant davantage les investissements [des entreprises] dans la transformation numérique », a déclaré Silvia Cosso, directrice associée de recherche chez IDC.

Conscient des enjeux, les principaux fournisseurs de systèmes de stockage externe, Dell Technologies et HPE en tête, sont présents sur d’autres marchés plus porteurs.

(crédit photo de une © Shutterstock)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.