Stockage : Google Cloud s’offre Elastifile

Google Cloud a annoncé mardi le rachat de la start-up Elastifile basée à Tel-Aviv.

Google Cloud n’a pas divulgué les conditions financières de son acquisition de la start-up qui a levé environ 65 millions $ de capital-risque. La transaction devrait être conclue cette année.

Elastifile, qui est déjà natif Google Cloud, fournit un stockage de fichiers.

We are excited to announce that we’ve signed an agreement to join @GoogleCloud — bringing best-in-class, enterprise file storage and making cloud integration easier than ever before. Check out our blog for more! https://t.co/u5UdRbIyQa

— Elastifile (@elastifile) 9 juillet 2019