Stockage : HPE publie à son tour un correctif critique pour des SSD

Des SSD qui tombent en panne après 40 000 heures de fonctionnement ? Il n’y en a pas que chez Dell EMC.

Le groupe américain avait publié, à la mi-février, une alerte à ce propos. Il listait une dizaine de modèles à interface SAS fournis par Sandisk. Et invitait leurs utilisateurs à mettre à jour le firmware.

HPE a récemment émis un avertissement similaire relatif à quatre de ses SSD – sans préciser leur fabricant. Ils entrent dans la composition de nombreux produits des gammes Apollo, ProLiant, StoreEasy et Synergy.

Comme chez Dell EMC, des soucis peuvent survenir après 40 000 h de fonctionnement, soit 4 ans, 206 jours et 16 heures.

C’est d’autant plus problématique dans les configurations constituées de plusieurs SSD mis en service en même temps.

D’après HPE, les premières occurrences du bug devraient intervenir en octobre 2020. Ce qui laisse, dans l’absolu, du temps pour faire la mise à jour.

Sur certains matériels comme les serveurs Gen8, le processus impliquera un redémarrage.

Il ne pourra par ailleurs pas toujours s’effectuer « à chaud ». Entre autres sur les lecteurs connectés à un contrôle Smart Array fonctionnant en mode ZM (Zero Memory) ou HBA (Host Bus Adapter). Mais aussi sur les configurations AHCI.

Les updates sont mis à disposition dans le centre d’assistance HPE. Ils le sont aussi sous la forme de scripts pour les environnements Windows, Linux et VMware.

Il n’y a pas de lien, affirme HPE, avec le problème signalé en novembre dernier. Celui-ci touche 20 modèles de SSD lancés sur la période 2015-2018 et intégrés notamment dans des configurations ConvergedSystems pour HANA. Des dysfonctionnements peuvent survenir après 32 768 heures.

