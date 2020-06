Stockage : HPE dope sa plateforme intelligente de données

Hewlett Packard Enterprise (HPE) a annoncé renforcer les capacités d’intelligence artificielle (IA) de ses solutions HPE Primera (stockage pour applications critiques) et HPE Nimble Storage (stockage flash et analyse prédictive). Des systèmes pensés pour le cloud hybride.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une mise à jour d’ampleur de HPE Intelligent Data Platform. Les services data portés par HPE InfoSight, l’IA du groupe pour infrastructures IT.

Pour Omer Asad, vice-président et directeur général de HPE Primera et HPE Nimble Storage, ces mises à jour doivent permettre aux utilisateurs de consacrer davantage de temps à l’innovation plutôt qu’à l’ajustement d’infrastructures critiques de stockage.

Il s’agit, par ailleurs, d’adapter leur activité à des circonstances changeantes, « tout en préservant leur trésorerie via HPE GreenLake ». Les services de gestion d’infrastructures avec paiement à l’usage promus par le groupe IT américain.

Qu’en est-il dans le détail ?

Les capacités renforcées dans ce contexte incluent :

– L’optimisation automatisée d’opérations système grâce à l’IA embarquée dans HPE Primera, et l’analyse croisée avancée dans HPE InfoSight pour Hyper-V.

– La reprise après sinistre avec réplications sur 3 sites pour Primera et Nimble Storage, et une réplication asynchrone quasi instantanée pour HPE Primera.

– Le support de All-NVMe (Non-Volatile Memory express) dans HPE Primera afin d’optimiser les performances, et la prise en charge de la mémoire de classe de stockage (SCM, Storage Class Memory) dans HPE Nimble Storage pour améliorer les temps de réponse.

– L’automatisation du stockage à la demande orientée virtualisation et conteneurs pour HPE Primera.

Ces offres sont disponibles à la commande auprès de HPE ou de ses partenaires.

(crédit photo © HPE)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.