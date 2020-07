Stockage : IBM étend sa gamme Elastic Storage

IBM a annoncé jeudi des mises à niveau et de nouveaux matériels et logciels de stockage conçus pour soutenir le déploiement de solutions data optimisées par l’intelligence artificielle (IA).

IBM a notamment dévoilé le système IBM Elastic Storage (ESS) 5000. Celui-ci est équipé des processeurs IBM Power9 et, comme toutes les baies de la gamme Elastic Storage System, dont le stockage 100% flash ESS 3000 dévoilé l’automne dernier, du logiciel de gestion de données IBM Spectrum Scale.

L’ESS 5000 affiche 55 Go/s dans un seul nœud de 8 disques, extensible à des configurations de yottaoctets, a souligné dans un billet de blog Big Blue.

Le groupe IT américain, par ailleurs, a mis à niveau IBM Cloud Object Storage (COS), sa solution de stockage de données non structurées, avec un nouveau moteur logiciel aux performances améliorées.

« Cette mise à jour est conçue pour augmenter les performances du système à 55 Go/s dans une configuration à 12 nœuds, ce qui peut améliorer les lectures de 300% et les écritures de 150%, selon la taille de l’objet », a expliqué Eric Herzog, VP marketing et gestion produits IBM Storage.

IBM COS prendra également en charge une nouvelle technologie de lecteurs de disque de grande capacité (Shingled Magnetic Recording, SMR) qui fournira 1,9 pétaoctets dans un boîtier de 4u.

Enfin, la multinationale va proposer IBM Spectrum Discover, un logiciel de gestion des workflows d’IA et de métadonnées pour le stockage de fichiers et d’objets, sur Red Hat OpenShift. Pour faciliter les déploiements de données à travers les clouds et dans tout environnement supporté par OpenShift.

La disponibilité générale de ces offres est prévue dans le courant de l’été 2020 ou au quatrimère trimestre pour IBM Spectrum Discover sur Red Hat OpnShift.

