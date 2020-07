Stockage objet : OVHCloud s’offre OpenIO

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le pitch de l’opération tient en un tweet : » OVHCloud se donne pour ambition de créer la meilleure offre de stockage objet du marché « .

Comment ? Avec l’acquisition de OpenIO. Créée en 2015, l’éditeur offre » une solution logicielle indépendante de l’infrastructure hardware qui permet d’adresser une multiplicité de cas d’usages au sein d’un même cluster. » explique OVHCloud.

OpenIO avait levé 5 millions € en 2017 mais ne communique pas sur son chiffre d’affaires.

Pour le groupe de Roubaix, l’acquisition est l’occasion de renforcer son offre face à une cloudification massive des infrastructures qui s’accélère encore sous l’effet du covid-19 et la puissance des leaders américains qui raflent les plus gros contrats, y compris dans l’Hexagone.

Une culture centrée sur l’Open Source

« Le volume global de données double tous les 18 mois, nous sommes conscients que les problématiques de stockage sont au cœur des préoccupations de nos 1,5 million de clients. Avec l’acquisition d’OpenIO, nous nourrissons l’ambition de créer une offre ultra scalable, bénéficiant de la meilleure infrastructure et pour un prix parmi les plus attractifs du marché », déclare Michel Paulin, CEO d’OVHcloud.

L’histoire de OpenIO a commencé en 2007 autour de six anciens d’Atos Wordline et d’une solution implantée chez Orange et SFR pour archiver et stocker leur service de messagerie. En 2012, Orange demande à rendre Open Source ce procédé et en 2015 un fork est créé. C’est sur ce dernier que repose la technologie développée par OpenIO.

« L’ensemble des technologies utilisées pour construire nos solutions Object Storage sont et continueront d’être open sourcées, c’est une valeur commune essentielle à OVHcloud et OpenIO Plus encore, elle sera étendue et enrichie par nos talents combinés », ajoute Laurent Denel, fondateur d’OpenIO.