Dailymotion fait appel à Scality pour le stockage et la diffusion de ses vidéos. Un choix porté par une volonté d’expansion internationale et d’augmenter la qualité du service.

Dailymotion opte pour Scality RING en lieu et place d’EMC Isilon pour le stockage de ses vidéos. L’infrastructure de stockage d’objets de Scality va permettre à la plateforme vidéo de diffuser ses vidéos à l’échelle de la planète grâce au réseau mondial de ses datacenters.

Il est question de plus de 30 pétaoctets de données, soit 3,5 milliards de vidéos diffusées mensuellement à ses 300 millions d’utilisateurs. Pour Dailymotion, il s’agit de renforcer sa présence outre-Atlantique et en Asie.

Scality a pour atout majeur, l’évolutivité puisqu’elle permet d’aller du simple téraoctet à plus de 30 pétaoctets sans aucun temps d’indisponibilité.

Scality RING fournit du stockage objets défini par logiciel (SDS pour Software Defined Storage) basé sur la brique OpenStack, l’infrastructure Iaas (Infrastructure-as-a-Service) Cloud ouverte.

Un choix évident

Le stockage objet se pose comme une technologie de choix pour les environnements de Cloud public et privé à très grande échelle. C’est en effet la méthode optimale pour gérer les impératifs de performances et d’échelle toujours plus importants de l’économie numérique

« Scality est le choix évident. Performance, stabilité et fiabilité sont les caractéristiques qui nous ont le plus impressionné chez Scality RING. C’est une solution qui répond de manière globale à nos besoins de stockage et de fonctionnement, déclare Christophe Simon, architecte système au sein de Dailymotion. Aucune des autres solutions de stockage d’objets examinées n’offrait une maturité équivalente à celle de Scality RING. Cette solution a été intelligemment développée, largement déployée et reçoit en temps voulu les optimisations évolutives nécessaires pour rester à la pointe de la technologie. »

Selon Alan Martins, vice-président de l’infrastructure au sein de Dailymotion, « grâce à Scality, nous sommes passés à la vitesse supérieure et nous pouvons planifier notre évolutivité avec davantage de flexibilité ».

Crédit photo : @Dailymotion