Storage Transfer Service : Google Cloud vise les données sur site

Il y a du nouveau dans l’offre Storage Transfer Service de Google.

Jusqu’alors, la solution permettait :

S’y ajoute (en bêta) une fonctionnalité de transfert de données sur site.

Le service exploite un agent conteneurisé à déployer sur les serveurs et/ou les VM Linux qui ont accès aux données à migrer.

Cet agent exécute des tâches de transfert qu’on crée sur la console Google Cloud et qu’on rattache à des projets.

Quelques conditions préalables :

Google recommande d’utiliser au moins trois agents pour pallier les éventuelles erreurs. Le service rééquilibrera automatiquement la charge.

Il existe des différences avec la version « en ligne » de Storage Transfer Service. Entre autres :

Storage Transfer Service « on-prem » prend en charge un maximum de 100 agents par projet. Les tâches de transfert peuvent comporter jusqu’à 1 milliard de fichiers. Une bande passante d’au moins 300 Mb/s est recommandée – en dessous, mieux vaut, selon Google, se servir de l’application gsutil.

Logo © Google

