Open Source : Strapi lève 31 millions $ en série B

Strapi, éditeur d’un système de gestion de contenu (CMS) open source « headless », annonce ce mercredi avoir levé 31 millions de dollars en Série B auprès du fonds de capital risque CRV.

Flex Capital et Index Ventures ont contribué à ce tour de table. Des investisseurs providentiels (angel investors), dont Nat Friedman (ex-CEO de GitHub), Nicolas Dessaigne (CEO d’Algolia) et Matt Biilmann Christensen (CEO de Netflix), ont également participé.

L’entreprise basée à Paris et San Francisco a précédemment levé 10 millions de dollars en Série A et obtenu un financement d’amorçage de 4 millions de dollars. Ce qui porte le financement total à 45 millions de dollars depuis sa création.

Strapi, API et Cloud

Strapi a été lancé en mai 2016 en tant que projet étudiant par Pierre Burgy (CEO), Aurélien Georget (chief product officer, CPO) et Jim Laurie (chief user success officer, CUSO).

Ils disent avoir lancé avec l’aide de la communauté open source « l’un des CMS les plus personnalisables et flexibles du marché ».

Contrairement aux CMS classiques comme WordPress ou Drupal, un CMS dit « headless » (sans tête) est un système de gestion de contenu back-end uniquement. Le contenu est rendu accessible sur différents terminaux et applications via une interface de programmation (API).

Strapi revendique à ce jour 750 contributeurs, 7 millions de téléchargements et des entreprises du Fortune 500 parmi ses utilisateurs, dont AT&T, eBay, IBM et Toyota.

« La levée de fonds nous donne l’opportunité de construire une entreprise durable et d’investir dans le développement de la communauté et de l’écosystème open source Strapi. Plus important encore, nous pouvons remplir notre mission, à savoir permettre à des millions de personnes de partager et gérer n’importe quel contenu, n’importe où », a déclaré Pierre Burgy.

Après la sortie de la marketplace Strapi en début d’année, l’entreprise a donc les coudées franches pour assurer le lancement en 2023 de Strapi Cloud, une offre de type PaaS dévoilée lors de l’événement StrapiConf 2022.

(en photo A. Georget, P. Burgy et J. Laurie | crédit © Strapi)