Stratégie nationale cloud : des financements dans la lignée du plan quantique

« On ne rattrape pas trente ans d’incurie en trois ans. » L’auteur de cette remarque ? Cédric O. Ses destinataires ? « Ceux qui sautent comme des cabris sur leur chaise en me criant ‘Souveraineté numérique ! Souveraineté numérique !’ », a expliqué l’intéressé. Il venait de présenter, ce 2 novembre chez OVHcloud, le pilier industriel de la stratégie nationale pour le cloud. Et de laisser entendre qu’il « [faudrait] du temps » pour en récolter les fruits.

🔴 DIRECT | Présentation du pilier industriel de la stratégie nationale pour le Cloud par @cedric_o https://t.co/x46RNxFGxp — Ministère Économie, Finances, Relance (@Economie_Gouv) November 2, 2021

Le budget global initial s'élève à 1,791 milliard d'euros. Soit à peu près autant que pour le plan quantique présenté en janvier*. Il comprend 667 millions d'argent public, dans le cadre du PIA 4 et de France Relance. S'y ajouteront 680 M€ de fonds privés et 444 M€ de financements européens.

Vers un AMI sur le SaaS collaboratif

Les 421 millions d'euros de financements publics à destination des « solutions innovantes de cloud et edge computing » iront à 23 projets. Parmi eux :

- L'AI Hub, plate-forme de services d'intelligence artificielle reposant sur l'infrastructure d'OVHcloud

- Un catalogue de solutions PaaS et SaaS sur une infrastructure Outscale certifiée SecNumCloud

Lire aussi : Cloud : la stratégie nationale soumet les GAFAM à la labellisation

- Des usages de jumeaux numériques pour la « ville intelligente ». Ils impliquent notamment Gandi et Télécom Sud Paris.

- Une plate-forme pour l'IoT industriel (avec, entre autres, le CEA, INRIA, l'Institut Mines-Télécom et systemX)

- L'hébergement automatisé de Platform.sh, présenté sous l'angle de la « plate-forme de solutions d'optimisation des ressources énergétiques en réseau edge-cloud ».

Un autre appel à projets est prévu au 1er trimestre 2022 pour compléter le soutien aux projets de R&D. Entretemps, devrait avoir démarré un appel à manifestations d'intérêt sur les outils collaboratifs SaaS. Il faut aussi en attendre un spécifique aux nouvelles formations initiales et continues.

Le Gouvernement prévoit d'allouer 533 millions d'euros de fonds publics sur la période 2021-2022. Pas d'échéance précise au-delà pour le restant.

* Le budget de la stratégie nationale de cybersécurité, également dévoilé cette année, avoisine quant à lui le milliard d'euros.

Illustration principale © jpgon - Adobe Stock