Supercalculateurs : les 10 systèmes les plus puissants en 2023

La 61e édition du classement des superordinateurs les plus puissants de la planète a été rendue publique. Cinq des dix premières machines du Top500 mis à jour en mai 2023 sont hébergés aux États-Unis, deux en Chine, deux en Europe, une au Japon.

Quels sont les systèmes du trio de tête ?

Le supercalculateur le plus puissant du monde est à nouveau Frontier. Ce système HPE Cray EX atteint désormais une puissance de cacul de 1,194 exaflop/s (soit 1,194 quintillion d’opérations à virgule flottante par seconde) et totalise 8 730 112 cœurs. Il est équipé de processeurs AMD EPYC de 3e génération, d’accélérateurs AMD Instinct 250X et d’une interconnexion Slingshot-11. L’ensemble est optimisé pour le calcul intensif (HPC), l’intelligence artificielle (IA) et l’entraînement de ses modèles pour les besoins du laboratoire ORNL (Oak Ridge National Laboratory) du Département américain de l’énergie (DOE).

Frontier est ainsi le premier système du classement dépassant l’exaflop, ses capacités de calcul sont plus de deux fois supérieures à celles de la seconde machine du classement : Fugaku. La machine est installée au R-CCS (Riken Center for Computational Science) à Kobe, au Japon. Il dispose de 7 630 848 cœurs pour atteindre une puissance de calcul de 442 pétaflops (Pflop/s), soit 0,442 exaflop.

Avec une puissance de 309 pétaflops, on retrouve LUMI, un système basé sur une architecture HPE Cray EX, à la troisième marche du podium. Cet étendard de l’entreprise commune EuroHPC, est hébergé et installé dans un datacenter du CSC (CSC – IT Center for Science) en Finlande.

Les 10 premières machines du Top500

Les 10 premières machines du Top500 mis à jour en mai 2023 ont les suivantes :

1. Frontier (États-Unis), 1,194 Exaflop/s

2. Fugaku (Japon), 442 Pflop/s

3. LUMI (Finlande), 309 Pflop/s

4. Leonardo (Italie), 238.7 Pflop/s

5. Summit (États-Unis, socle IBM), 148,8 Pflop/s

6. Sierra (États-Unis) 94.6 Pflop/s.

7. Sunway TaihuLight (Chine) 93 Pflop/s

8. Perlmutter (États-Unis) 64.6 Pflop/s

9. Selene (États-Unis) 63.4 Pflop/s

10.Tianhe-2A (Milky Way-2A Chine) 61.4 Pflop/s

Quatre des 10 premiers systèmes du classement utilisent des processeurs AMD (Frontier, LUMI, Perlmutter et Selene), deux des processeurs Intel (Leonardo et Tianhe-2A) et deux autres des processeurs IBM (Summit et Sierra).

A l’échelle duTop500, lorsque l’on s’intéresse aux protocoles de connexion, Ethernet reste le premier protocole de connexion utilisé (227 machines connectées au classement du mois de mai 2023), devant Infiniband (200 machines), Omnipath (35 systèmes) et les interconnexions « personnalisées » (31 supercalculateurs concernés).