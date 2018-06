Supercalculateurs : les États-Unis devancent la Chine au Top500

Le Summit d’IBM pour l’ONRL l’emporte. La Chine n’héberge donc plus le supercalculateur le plus puissant du monde.Mais elle a davantage de machines classées que les États-Unis.

L’édition de juin 2018 des superordinateurs les plus puissants de la planète a été rendue publique. Le classement a été dévoilé lors de la Conférence internationale sur le calcul intensif (ISC) à Francfort (Allemagne).

Les 5 premières machines du Top500 sont désormais les suivantes :

Summit (États-Unis), 122,3 pétaflops.

Sunway TaihuLight (Chine), 93 pétaflops.

Sierra (États-Unis), 71,6 pétaflops.

Tianhe-2A (Chine), 61,4 pétaflops.

AI Bridging Cloud Infrastructure ou ABCI (Japon), 19,8 pétaflops.

Pour la première fois depuis novembre 2012, les États-Unis dominent le Top500. Le supercalculateur le plus puissant du monde étant désormais le Summit avec ses 122,3 pétaflops (ou 122,3 millions de milliards d’opérations à virgule flottante par seconde). Le Summit a été conçu par IBM pour l’ONRL (Oak Ridge National Laboratory) du Département américain de l’énergie (DOE).

Une machine adaptée à l’ère de l’intelligence artificielle (IA). Elle devance le Sunway TaihuLight. Celui-ci a été relégué au deuxième rang mondial, après deux années au sommet.

Ce système a été développé par le Centre national chinois de recherche en ingénierie et technologie informatique parallèle (NRCPC) et installé au Centre national de calcul intensif de Wuxi. Ses capacités (93 pétaflops) sont restées inchangées depuis son lancement en juin 2016.

206 machines au classement pour la Chine

Après cinq ans de domination, la Chine n’héberge donc plus le supercalculateur le plus puissant au monde. Mais elle a davantage de machines classées au Top500 que les États-Unis.

Ainsi, 206 machines du classement (contre 202 l’an dernier) sont en Chine. Par ailleurs, et pour la première fois, le principal fournisseur de supercalculateurs du classement n’est pas américain, mais chinois. Il s’agit de Lenovo avec 117 machines au classement, soit 23,4% de l’ensemble.

Les États-Unis peuvent donc s’enorgueillir d’occuper la première place du classement. Mais le nombre de machines américaines dans le classement est en baisse. Il y a six mois, les États-Unis comptaient 145 superordinateurs sur la liste, contre 124 aujourd’hui.

Le Japon (avec 36 systèmes au classement), le Royaume-Uni (22) et l’Allemagne (21) suivent.

La France arrive ensuite avec 18 supercalculateurs au classement. Le mieux classé (14e) est le Tera-1000-2 de 11,9 pétaflops fabriqué par Bull (Atos) pour le Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Il se positionne ainsi à la 14e place.

(crédit photo © by OLCF at ORNL / Licence CC BY 2.0)