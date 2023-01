Supercalculateurs : en litige avec Londres, Atos empoche 24 M£

Atos, injustement privé d’un contrat au Royaume-Uni ? Le Gouvernement n’admet rien de tel, mais a accepté de verser au groupe français 24 millions de livres (environ 27 M€). Il en est fait état dans le rapport annuel du département des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle.

Le dossier concerne une des agences de ce département. En l’occurrence, le Met Office (service national de météorologie). Début 2020, Londres avait officialisé un projet – doté d’une enveloppe de 1,2 Md£ – destiné à la doter d’un nouveau supercalculateur.

Le 22 avril 2021, à l’occasion du Jour de la Terre, Microsoft s’était officiellement vu attribuer le contrat. Pour un montant initial de 854 M£. En ligne de mire, une mise en service à l’été 2022 et un partenariat de dix ans, avec un bénéfice estimé à 13 Md£ pour le Royaume-Uni.

En mai dernier, Atos, seul autre candidat sur la shortlist, avait porté plainte. Il dénonçait une infraction à la réglementation sur les achats publics. Le Gouvernement a, estime-t-il, commis des « erreurs manifestes » dans l’évaluation de sa proposition.

À en croire le groupe français, on l’a écarté pour cause de non-conformité à des spécifications techniques… que ne mentionnait pas l’appel d’offres.

En plus du supercalculateur de prod, le contrat comprenait la fourniture de deux environnements de test et d’un environnement de développement. Lesquels, lui aurait-on expliqué, devaient être « équivalents du point de vue architectural ». Or, l’offre d’Atos impliquait des processeurs différents entre les environnements.

Photo d’illustration © Romi/REA