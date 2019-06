Supercalculateurs : Nvidia se tourne vers l’architecture ARM

Nvidia annonce que les processeurs ARM pourront désormais bénéficier de l’ensemble des bibliothèques CUDA et même celles liées aux réseaux neuronaux avec CUDA-X AI.

Ce support interviendra avant la fin de cette année. Pour Nvidia, l’idée consiste à faire partie des fournisseurs du premier supercalculateur exaflops en proposant des puces à fort rendement pour une consommation électrique réduite.

NVIDIA’s accelerated software is coming to @Arm, opening a new path to efficient, #AI-enabled supercomputing. https://t.co/aCObxXp0gS #ISC19 pic.twitter.com/zX6Ls83kqG

— NVIDIA (@nvidia) 17 juin 2019