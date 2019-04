Surface Book 2 : Microsoft met à jour sa gamme

Chez Microsoft, le Surface Book 2 de 13,5 pouces, doté d’un Core i5 et i7 de septième génération voient ses prix chuter brusquement, avec un prix d’entrée à 1 149 euros.

Et pour cause, la firme vient d’introduire une mise à jour vers la huitième génération de la gamme Core i d’Intel. Ce sont donc un Core i5 et i7 dotés chacun de quatre cœurs qui débarquent avec un premier prix à 1 499 euros.

Surface Book 2 vs MacBook Pro

Pour le reste, la configuration n’évolue pas, avec toujours 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage exclusivement de 256 Go en SSD.

Le concurrent du MacBook Pro d’Apple est également décliné en version 15 pouces avec 16 Go de mémoire vive et un Core i7 de huitième génération et doté d’un GPU Nvidia GeForce et un disque SSD de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Le modèle le plus cher dépasse les 3200 euros !

Dans quinze jours, Microsoft organisera à New York un événement pour dévoiler ses systèmes de conférence Surface Hub 2.

Vu cette mise à jour de la configuration du Surface Book 2, il est peu probable que la marque y annonce l’arrivée de la troisième génération de la gamme.