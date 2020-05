Surface Duo : urgence commerciale pour Microsoft ?

Surface Duo, disponible cet été avec plusieurs mois d’avance sur le calendrier initial ? Microsoft pourrait suivre cette voie au nom d’un time to market plus approprié.

Surface Duo, commercialisé dans l’urgence ? Ce scénario ne serait pas à exclure.

Microsoft pourrait en tout cas lancer le produit bien plus tôt que prévu. Dès cet été en l’occurrence, alors qu’il annonçait une disponibilité pour fin 2020.

Les tests en interne auraient atteint un stade avancé. Assez tout du moins pour les ouvrir à l’ensemble des employés du groupe, membres ou non de la division Surface.

L’enclenchement de cette phase est généralement synonyme d’un appareil « presque prêt ».

Microsoft a livré, jusqu’alors, peu de spécifications techniques.

Pour l’heure, on sait essentiellement que Surface Duo embarque deux écrans 5,6 pouces (1 800 x 1 350 pixels) qui, dépliés, offrent une surface de 8,3 pouces. Et qu’il prend en charge le stylet Surface Pen.

Pour le reste, les pronostics vont à 6 Go de RAM, 64 ou 256 Go de stockage (non extensible), un appareil photo de 11 mégapixels et une batterie de 3 460 mAh.

Processeur : le rendez-vous raté ?

Qu’en est-il du processeur ? Le Snapdragon 865, flagship de Qualcomm, ne serait pas de la partie. On en resterait à un Snapdragon 855.

Un choix possiblement lié à la conception de Surface Duo : Microsoft aurait finalisé l’architecture matérielle du produit avant d’apprendre que Qualcomm n’intégrerait pas de modem cellulaire dans le Snapdragon 865. Aussi lui aurait-il donc fallu se rabattre sur le Snapdragon 855 et sa connectivité 4G embarquée.

L’absence de 5G et la présence d’un SoC daté de 2019 pourraient justifier une commercialisation à la hâte, avant que le produit prenne un trop grand retard technologique. D’autant plus que le NFC et la recharge sans fil ne seraient pas non plus au rendez-vous.

Sur la partie logicielle, Microsoft aurait l’intention de finaliser l’image système en juin. Avec deux promesses. D’une part, que toutes les applications préinstallées prennent en charge l’affichage en double écran. De l’autre, assurer rapidement la mise à jour vers Android 11.

Les développeurs ont des outils « spécial Surface Duo » à leur disposition depuis fin janvier.

