Surface Neo et Duo : Microsoft tend la perche aux développeurs

Début octobre, Microsoft dévoilait les Surface Neo et Duo, ouvrant la voie à des appareils à double écran, aussi bien sous Windows que sous Android.

Leur lancement commercial ne devrait pas intervenir avant fin 2020.

Autant de temps pour constituer un écosystème applicatif… qui avait tant fait défaut à Windows Phone.

Pour rallier les développeurs, Microsoft cherche d’abord à les rassurer : pas question de reprendre de zéro, mais d’optimiser l’existant.

Avec ses deux écrans 9 pouces qui, dépliés, offrent une surface de 13 pouces, Surface Neo fonctionnera sous Windows 10X.

Cette déclinaison de Windows 10 fera tourner aussi bien les web apps que les applications de plate-forme universelle (UWP) et les programmes Win32 (via des conteneurs).

D’un plus petit format (deux écrans 5,6 pouces pour une surface totale de 8,3 pouces), Surface Duo embarquera Android.

La promesse : il fera tourner les web apps et les applications natives aujourd’hui développées pour une utilisation en monoécran. Charge aux développeurs de les adapter au multiécran.

Pour favoriser la transition, Microsoft entend proposer un modèle de développement commun à Windows et Android. Destiné à mettre en œuvre des caractéristiques propres aux appareils multiécrans (pliables ou non), il sera accessible au travers des outils existants.

Ce modèle commun ne vaudra pas pour les applications web, qui continueront à suivre leurs propres standards.

Microsoft promet davantage de précisions début 2020.

Google en fournit déjà de son côté, sur le portail des développeurs Android. Y sont notamment abordés :

Android Studio inclut un émulateur de terminaux à écran pliables : l’un de 8,03 pouces (2 écrans 6,62 pouces), l’autre de 7,3 pouces (2 écrans 4,6 pouces).

Illustration principale © Microsoft

