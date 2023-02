Sylvania Lighting bascule sa R&D sur SolidWorks et 3DExperience

En 2023, il ne sera plus possible de fabriquer des tubes fluorescents en Europe. C’est un bouleversement fondamental pur Sylvania Lighting, le fabricant français qui compte 1 500 personnes et réalise 300 millions € de chiffre d’affaires.

« Nous sommes en train de reconfigurer l’ensemble de l’entreprise » confie Christian Giraud, Directeur Produit et R&D de Sylvania Lighting. « Nous fabriquons toujours des lampes pour le domaine professionnel, mais aussi de plus en plus de luminaires. L’entreprise doit se transformer, doit s’adapter et changer complètement son mode de fonctionnement. »

L’entreprise qui fête ses 100 ans compte 3 sites de production et 5 sites de développement en Europe. « Nous devons harmoniser le fonctionnement, faire en sorte que ces 5 équipes isolées puissent travailler ensemble, disposer des mêmes outils, des mêmes méthodes de fonctionnement et partager les mêmes plateformes, et disposer d’une plateforme qui va améliorer leur collaboration. »

Un nouveau logiciel de CAO : SolidWorks

Pour y parvenir, l’industriel a fait le choix d’un nouveau logiciel de CAO, SolidWorks et de la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes. « Le choix de SolidWorks était très pragmatique et l’outil s’est assez vite imposé lorsque nous avons comparé les solutions sur le marché. Nous voulions un logiciel simple et convivial, sur lequel il sera plus facile de recruter, plus facile de former des gens. »

Le choix de la plateforme 3DExperience fut plus difficile, car l’industriel n’avait pas d’expérience en PLM. « Le choix de cette dernière s’explique d’une part par une raison informatique : le stockage dans le Cloud a séduit nos cinq services informatiques. »

Le Cloud offre une accessibilité aux données depuis n’importe quel point de la planète et en facilite le partage hors de la R&D puisque 3DExperience sera ouverte au service Production, aux chefs de produit et à la qualité.

3DExperience : l’avantage de stocker dans le Cloud

Outre l’accessibilité, l’atout de la plateforme Dassault Systèmes porte sur la personnalisation.

« Nous voulions éviter des personnalisations complexes et le développement d’applications spécifiques connexes, toujours difficile à maintenir dans la durée. La plateforme 3DExperience permet d’être paramétrée pour mettre en place nos process sans rien changer. »

L’implémentation a été menée avec l’éditeur et son partenaire Visiativ Solutions, avec notamment la notion de formations » Action » sur la 3DExperience lors desquelles le personnel a appris le fonctionnement de la plateforme, mais aussi à paramétrer le logiciel pour l’utiliser directement après la formation. Le module RSE de la 3DExperience avec ses 16 indicateurs

L’équipe projet travaille maintenant avec Dassault Systèmes à la génération des Environmental Product Declaration (EPD) la fiche d’identité environnementale du produit. L’industriel doit être capable, à terme, de générer ce document pour ses 10 000 produits en catalogue.

Alain Clapaud

Photo illustration : Stade de Batoumi en Géorgie - © Sylvania Lighting