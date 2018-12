Syntec Numérique : SaaS et SMACS vont soutenir la croissance en 2019

Porté par le software en mode cloud, l’analytique et la cybersécurité, le secteur des logiciels et services devrait croître de 3,9% en France, en 2019.

Le marché du logiciel et des services informatiques en France reste dynamique.

Syntec Numérique prévoit désormais une progression de 4,1% du secteur pour 2018. Un taux sensiblement inférieur à celui publié en juin dernier (+4,2% à 56,4 milliards d’euros). En 2019, la croissance est attendue sous la barre des 4% (à 3,9% exactement). Malgré tout, la croissance du secteur reste élevée, observe le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), éditeurs de logiciels et sociétés de conseil en technologies.

Cette année, devant le software, c’est le segment du conseil en technologies (17% du marché) qui devrait afficher la plus forte croissance : +5,5% attendus en 2018, +5,2% en 2019. L’ingénierie de process, la transformation du modèle d’affaires de clients industriels et le développement de prestations orientées objets connectés (IoT) dopent l’activité.

Quant à l’édition de logiciels, qui représente 22% du marché, elle progresserait de 5,3% en 2018 et devrait gagner 5,1% en 2019. À lui seul, le sous-segment du logiciel en tant que service (SaaS, software-as-a-service) progresserait de 24% cette année.

Enfin, le domaine du conseil et des services informatiques, qui génère 61% des revenus du secteur, progresserait de 3,3% en 2018 et de 3% en 2019. De nouvelles offres de services à forte valeur ajoutée (cybersécurité, intelligence artificielle…) renforcent l’activité des ESN.

Transformation numérique

Les projets de transformation numérique des entreprises soutiennent la croissance.

Aussi, les technologies réunies sous l’acronyme SMACS (social, mobile, analytique, cloud et sécurité) devraient progresser de 14,7% en 2019 et représenter 28,5% du marché des logiciels et services en France.

C’est une aubaine pour les fournisseurs du secteur. Ils ont néanmoins des défis à relever, en matière de conformité réglementaire (RGPD…), de recrutement de talents et de forte rotation du personnel pour les ESN.

Il n’empêche, le secteur logiciels et services revendique plus de 474 000 emplois salariés, dont 28 000 créations nettes d’emplois l’an dernier. De surcroît, plus de 8 entreprises du secteur sur 10 s’attendent à une augmentation de leur chiffre d’affaires en 2019.

(crédit image : Photo Mix via Pexels.com)