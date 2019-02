Synthèse vocale : Google booste Text-to-Voice et Text-to-Speech

Les solutions Google Text-to-Voice et Text-to-Speech s’enrichissent de nouvelles langues et affichent des prix plus bas.

Google a annoncé la mise à jour de ses produits de synthèse vocale avec davantage de voix et plus de langues. Google a également amélioré la qualité de ses outils de transcription Speech-to-Text et optimise certaines de leurs fonctionnalités.

Pour la partie synthèse vocale, Google a quasiment doublé le nombre de voix disponibles avec la prise en charge de sept nouvelles langues comme le portugais, le russe, le polonais ou encore le norvégien. Au total, on compte désormais 21 langues.

Synthèse vocale : 111 voix disponibles

Par ailleurs, Google a ajouté 31 nouvelles voix WaveNet, créées avec DeepMind, et 24 nouvelles voix standard, ce qui donne désormais un total de 111 voix. Pour la vidéo et les smartphones, Google promet plus de 60% d’erreurs en moins dans les transcriptions.

Côté tarifs, c’est la promesse d’une baisse de prix jusqu’à – 50% avec la gratuité de la première heure de reconnaissance vocale, et ensuite une facturation supplémentaire avec des fourchettes comprises en 0,004 et 0,009 dollar par 15 secondes.