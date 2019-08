Tablette : focus sur la Galaxy Tab S6

La Galaxy Tab S6 de Samsung arrive en France pour la fin août mais on ignore encore son prix de vente.

On retrouve quelques éléments de la précédente version, notamment l’écran OLED 10,5 pouces en 2 560 x 1 600 pixels.

En réduisant les bordures, la dalle occupe désormais un peu plus de 82 % de la surface en façade, contre environ 78 % sur la Galaxy Tab S4.

Galaxy Tab S6 : plus légère et plus fine

Côté poids, la Galaxy Tab S6 s’est aussi allégée : 420 g contre 482 g. Elle est aussi plus fine : 5,7 mm contre 7,1 mm.

On relève aussi plusieurs améliorations :

– Mémoire vive : 6 ou 8 Go (contre 4 ou 6 Go sur la Tab S4)

– Stockage interne : 128 ou 256 Go (64 ou 256 Go sur la Tab S4)

– Processeur Qualcomm Snapdragon 855 (8 cœurs ; gravure 7 nm). La Tab S4 dispose d’un Snapdragon 835 (8 cœurs ; 10 nm).

– Double appareil photo arrière : 13 et 8 mégapixels, dont un grand-angle (123 °). La Tab S4 est dotée d’un seul capteur, de 13 mégapixels.

– En option, un capteur d’empreintes digitales logé sous l’écran. Le déverrouillage par reconnaissance faciale, déjà disponible sur la Tab S4, reste d’actualité

– Système d’exploitation : la Tab S6 est livrée avec Android 9. La Tab S4 l’était avec Android 8.1.

La connectivité cellulaire LTE reste en option, avec des débits théoriques annoncés à 2 Gbit/s en téléchargement.

La batterie est d’une capacité similaire à celle de la Tab S4. Samsung annonce une autonomie de 15 h en lecture vidéo.

Un clavier en option

Le clavier officiel Book Cover demeure lui aussi en option, à 179 dollars (prix US). Il dispose d’un pavé tactile et d’un support pour le stylet S Pen. Ce dernier peut être utilisé pour piloter la tablette à distance, comme c’est le cas avec le smartphone Galaxy Note 9.

Une nouvelle touche fait son apparition sur le clavier. Elle permet d’activer le mode DeX pour se servir de la tablette comme d’un PC (avec prise en charge de l’affichage externe sur USB-C).

Photos d’illustration © Samsung