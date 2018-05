Tablettes : Chrome OS va-t-il sauver le marché ?

Le marché mondial des tablettes poursuit son déclin. Au premier trimestre 2018, les livraisons ont enregistré une baisse de 11,7 % sur un an pour un total de 31,7 millions d’unités.

Une érosion qui est toutefois atténuée par la croissance du segment des tablettes détachables, comme Microsoft Surface et iPad Pro qui affiche une hausse de 2,9%.

Selon IDC, la raison de cette petite embellie s’appelle Chrome OS . En ouvrant sa plateforme à d’autres fabricants, Google a crée un appel d’air qu’Android n’avait pas suscité. En mars, Acer a ouvert le bal avec sa Chromebook Tab 10.

Un appel d’air nommé Chrome OS

“L’arrivée de Chrome OS sur le marché des détachables est un changement bienvenu car Google est finalement un concurrent sérieux du point de vue de la plate-forme”, affirme Jitesh Ubrani, analyste senior chez IDC. “Le contrôle et l’intégration renforcés de Google Chrome OS permettront aux marques de se concentrer davantage sur la conception de matériel et les services supplémentaires plutôt que de dépenser des ressources en reconfigurant Android pour fonctionner dans un environnement détachable. forte croissance à court terme. ”

Une aubaine renforcée par une bonne concordance des temps avec le calendrier éducatif. «La saison des achats éducatifs approche, et Chrome OS a trouvé un écho auprès des administrateurs pour sa facilité de gestion. ” souligne IDC.

Apple reste un solide leader

Avec 9,1 millions d’iPad écoulés, dont 1,8 million d’iPad Pro, Apple est solidement installé sur la première marche du podium ( cf tableau ci dessous) avec 28,8 % de parts de marché.

Samsung garde sa deuxième place mais enregistre une baisse de 11 % sur un an, suivi par Huawei et ses 3,2 millions d’unités vendues pour une hausse de 13% sur un an soutenue par une explosion des ventes en Europe (+72,7%).

A la 4ème place, Lenovo gagne 1,8% en un an grâce au 200 000 tablettes détachables vendues sur le trimestre.