Plateforme collaborative : Talkspirit et Holaspirit fusionnent

Comment avoir davantage de poids sur un marché des plateformes collaboratives à forte dynamique concurrentielle ? Talkspirit et Holaspirit ont choisi la fusion.

Talkspirit est un acteur des réseaux sociaux d’entreprise. Holaspirit est une solution SaaS de gouvernance et de gestion d’équipes. Les deux sociétés ont été créées par Philippe Pinault (directeur général) et Olivier Ricard (directeur technique) .

Tous deux sont intégrées au groupe Mandarina, qui compte également NextGen parmi ses marques.

Une plateforme européenne « souveraine »

La fusion entre Talkspirit et Holaspirit doit permettre d’alimenter la croissance et d’optimiser les coûts à travers des synergies de produits et entre les équipes basées à Paris et à Montpellier.

« Pour Talkspirit, l’intégration d’Holaspirit va permettre d’accélérer l’ambition de développer une plateforme européenne souveraine en support de modes de travail alignés sur le temps », a déclaré Philippe Pinault, cofondateur et directeur général de Talkspirit.

L’entreprise ambitionne ainsi de constituer une nouvelle offre collaborative unifiée. Présentée comme une solution « souveraine », celle-ci combinera les briques de communication, de collaboration et de gouvernance des deux plateformes. La cible : des PME et des grands comptes.

Ensemble, les deux entreprises emploient une cinquantaine de collaborateurs, revendiquent plus de 1 100 clients et réalisent un chiffre d’affaires annuel de plus de 4 millions d’euros.

Holaspirit déclare réaliser 85% de son chiffre d’affaires en Europe de l’Ouest avec des clients comme la Deutsche Bahn ou Mental Better. Quand Talkspirit réalise l’essentiel de son activité sur le marché français, avec des clients commme Stormshield et Gîtes de France.

La fusion doit permettre à l’entité ainsi constituée d’accélérer son développement dans d’autres pays européens, dont les Pays-Bas, l’Allemagne et la Suisse, la direction du groupe.

L’annonce intervient un an après que Talkspirit a annoncé doter sa plateforme collaborative d’un portail d’accueil personnalisable. Accessible depuis des PC et smartphones, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs du réseau social d’entreprise de donner davantage de visibilité au travail des équipes et de mettre en exergue les actualités et événements de leur choix sur une même page, de la diffusion d’un webinaire à l’arrivée d’un nouveau collaborateur.

