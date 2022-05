Talkspirit : vers un portail collaboratif 100% personnalisable

L’éditeur français Talkspirit annonce doter sa plateforme collaborative d’un portail d’accueil personnalisable. Pour améliorer l’expérience utilisateur, « nous avons souhaité développer la modularité de l’outil et fournir davantage d’options de personnalisation », déclare Philippe Pinault, cofondateur et président-directeur général de Talkspirit.

Les modèles de pages et de blocs de contenus proposés s’adaptent aux attentes de profils non-techniques. Des modèles de pages prêts à l’emploi sont disponibles.

L’administrateur autorisé, de son côté, peut choisir les utilisateurs (membres ou invités) qui ont accès aux contenus. Les pages peuvent être restreintes à certaines audiences. Une page d’acceuil peut également être créée par ville ou par pays.

L’objectif est « de simplifier le partage d’information sur la plateforme et de fournir une expérience utilisateur plus fluide ». Un partage sous différents formats (texte, image, video…).

Affûter la communication interne

Accessible depuis PC et smartphones, cette fonctionnalité de personnalisation permet aux utilisateurs du réseau social d’entreprise de donner davantage de visibilité au travail des équipes et de mettre en exergue des actualités et événements clés sur une même page : arrivée d’un nouveau collaborateur, diffusion d’un webinaire, etc.

En outre, « chacun peut prendre connaissance des informations le concernant directement et éviter la surcharge informationnelle », explique Philippe Pinault. Talkspirit veut ainsi aider les organisations à moderniser leur réseau social d’entreprise et à créer un environnement collaboratif à leur image, selon les promoteurs de l’offre.

Il s’agit, en définitive, d’améliorer la communication interne.