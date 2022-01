Tanzu Application Platform : VMware a-t-il trouvé son OpenShift ?

C’est parti pour Tanzu Application Platform (TAP). Après environ quatre mois de bêta, l’offre est passée en phase commerciale. Elle vient se positionner sur le marché des PaaS pour Kubernetes. Avec au moins un avantage face à la référence OpenShift : la flexibilité. VMware ne l’a pas liée à sa distribution Kubernetes Grid, alors que Red Hat a créé une dépendance à son Linux (RHEL).

Pour VMware, c’est un PaaS de plus. Le groupe américain a déjà, à son catalogue, Cloud Foundry, récupéré avec l’acquisition de Pivotal. Il l’a aussi intégré dans son portefeuille Tanzu, mais à un autre niveau. En l’occurrence, Tanzu Application Service (TAS). Une offre sans lien avec TAP… pour le moment.

La question d’une fusion se pose d’autant plus qu’à travers TAS, VMware tente de pousser Cloud Foundry sur Kubernetes. La démarche en reste toutefois pour le moment au stade expérimental. Son levier : le projet cf-for-k8s. Lui aussi un temps pressenti pour fusionner avec un autre – KubeCF – portant le même objectif.

TAP se nourrit de plusieurs briques open source. Parmi elles :

– Grype pour l’analyse des images de conteneurs et des systèmes de fichiers

– Knative pour le runtime

– Cartographer pour l’orchestration

– Tekton pour la création des pipelines d’intégration continue

– Backstage pour le GUI

– Cloud Native Buildpacks pour la conteneurisation

TAP met en œuvre le concept des « accélérateurs ». Il se fonde sur Spring Initialize, application web destinée à générer des projets Spring Boot. Avec elle, les ops peuvent fournir aux développeurs des modèles d’architectures et de configurations.

Configuration minimale requise pour déployer l’ensemble des composantes de TAP : 8 CPU i9 ou 12 i7 et, sur chaque nœud, 8 Go de RAM + 70 Go de disque.

Illustrations © VMware