Teams : Microsoft promet une meilleure expérience sur Windows Virtual Desktop

Les utilisateurs de Windows Virtual Desktop (WVD) devront encore patienter un peu pour bénéficier de la redirection vidéo dans Teams.

Microsoft se donne « quelques semaines » pour ouvrir cette fonctionnalité en bêta publique.

La promesse : améliorer la qualité des appels. La technique : établir un canal WebRTC direct entre clients, sans passer par la VM hôte.

Le passage en bêta publique est effectif dès à présent pour l’intégration au sein du portail Azure. Mais aussi avec Azure Automation et Azure Logic Apps pour accompagner la mise à l’échelle.

Microsoft met par ailleurs à disposition un SDK destiné à créer des clients WVD pour Linux. Ils viendront compléter ceux disponibles sur Windows, Mac, Android et iOS, ainsi qu’en HTML5.

Il y a également du nouveau en matière de sécurité et de conformité. Entre autres :

Prévue à l’origine pour la sortie de Windows 10 20H1, la fonction MSIX App Attach reste en bêta privée. Son principe : permettre de stocker les applications hors des VM, comme les profils d’utilisateurs.

Illustrations © Microsoft

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.