Tech : les 10 marques les plus valorisées

Brand Finance, cabinet de conseil en évaluation et stratégie de marque, a récemment livré son classement 2022* des marques les plus valorisées au monde.

Le secteur des technologies est à nouveau le plus dynamique du classement, avec une valorisation cumulée de 1,3 trillion de dollars (15,4% du total, avec 50 marques au Global 500 2022), devant le commerce de détail (retail), la banque, les médias et les télécoms.

La tendance est exacerbée par la généralisation de l’enseignement et du travail à distance.

Les 10 marques Tech* les plus valorisées sont les suivantes :

1. Apple (355 Md$ de valorisation de marque en 2022 ; +34,8% par rapport à 2021)

2. Microsoft (184,2 Md$ ; +31,2%)

3. Samsung (107,3 Md$ ; +4,5%)

4. Huawei (71,2 Md$ ; +28.6%)

5. Accenture (36,2 Md$ ; +39%)

6. Oracle (29 Md$ ; +11,3%)

7. Cisco (26,6 Md$ ; +32,2%)

8. Intel (25,6 Md$ ; -19,5%)

9. Dell Technologies (22,2 Md$ ; +20,6%)

10. IBM (21,4 Md$ ; -22%)

Dans ce top 10 des marques Tech, une est coréenne (Samsung), une chinoise (Huawei), les huit autres sont américaines.

Apple encore au sommet

Dans les technologies comme au classement général, Apple conserve donc le titre de marque la plus valorisée au monde à plus de 355 milliards de dollars, soit la valorisation de marque la plus élevée jamais enregistrée dans le classement Brand Finance Global 500.

Apple a connu une année 2021 exceptionnelle, mise en évidence par sa valorisation boursière de 3 trillions de dollars (3000 milliards $) atteinte au début de 2022.

Le succès du géant californien des technologies réside dans le perfectionnement de son positionnement de marque de base, du Mac à l’iPhone. Mais une gamme plus étendu de services, dont les Apple Pay et Apple TV, contribuent à sa croissance plus récente.

« Apple bénéficie d’un niveau très élevé de fidélité à la marque, en grande partie grâce à sa réputation concernant la qualité et l’innovation. Des décennies de travail consacrées au perfectionnement de la marque ont permis à Apple de devenir un phénomène culturel et marketing. Cet avantage lui permet non seulement de rivaliser, mais aussi de prospérer dans un grand nombre de marchés », a déclaré David Haigh, président et CEO de Brand Finance. .

Le cabinet de conseil basé à Londres positionne dans d’autres secteurs que la Tech des multinationales qui s’y activent. C’est notamment le cas pour Amazon (commerce) 2e au classement général, Google 3e (média), Facebook 7e (média) et Verizon 10e (télécoms).