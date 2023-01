Tech : les 10 « meilleurs » employeurs en 2023

Votre entreprise est-elle plébiscitée par ses équipes ?

Le site d’emploi Glassdoor livre l’édition 2023 de son prix du choix des employés en fonction des avis. Note générale, opportunités de carrière, salaires, équilibre travail/vie privée, diversité, management, perspectives… Les « meilleurs » employeurs sont mis en exergue.

Le prix récompense les 25 entreprises d’au moins 1000 salariés les mieux notées.

En France, 11 des sociétés primées exercent leur activité dans les technologies de l’information et les télécommunications. S’y trouvent des éditeurs de logiciels, des sociétés de conseil, des fournisseurs de matériel et des opérateurs cloud et réseau.

Google en tête. La multinationale américaine progresse dans le classement hexagonal. Elle gagne même 21 rangs au classement général pour se positionner directement à la première place, devant Murex, éditeur français de logiciels pour le secteur financier.

Google, Murex et SAP en tête du top 10 tech

Les 10 entreprises du secteur qui ont reçu les avis les plus favorables en France sont :

1. Google (note générale de 4,7 sur 5 ; 1er au classement général)

2. Murex (4,7 ; 2e)

3. SAP (4,7 ; 6e)

4. Criteo (4,6 ; 9e)

5. Salesforce (4,6 ; 10e)

6. Contentsquare (4,6 ; 12e)

7. Avanade (4,6 ; 13e)

8. Microsoft (4,6 ; 17e)

9. Orange (4,6 ; 19e)

10. ADP (4,6 ; 21e)

Apple est le 11e acteur mis en exergue.

On note également qu’ADP, éditeur de solutions de gestion du capital humain (HCM), a rejoint le top 10 Tech. En revanche, Dell Technologies et les sociétés de conseil Onepoint et Proxiad qui s’y trouvaient lors de la précédente édition, n’y figurent plus.

« Les demandeurs d’emploi et les salariés font face à un marché du travail extrêmement turbulent », a déclaré Christian Sutherland-Wong, CEO de Glassdoor. Le gel de recrutements et les réductions d’effectifs opérés par de grands groupes des technologies, certains présents au classement, en témoignent. Malgré tout, »il existe toujours des entreprises pour lesquelles fournir une expérience positive à leurs employés » constitue une priorité.

*Pour déterminer les lauréats des « Best Places to Work » 2023, l’algorithme propriétaire de Glassdoor prend en compte « quantité, qualité et cohérence » des avis d’employés, avis approuvés par ses soins, formulés entre le 19 octobre 2021 et le 17 octobre 2022.