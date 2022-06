Tech Business Management : Accenture acquiert Advocate

Le groupe de conseil et services professionnels Accenture confirme avoir acquis Advocate Networks, un fournisseur de services managés et de conseil en technologies basé à Norcross (Géorgie).

Le montant de cette opération n’a pas été communiqué. Accenture, en revanche, a précisé que l’équipe d’Advocate va intégrer l’entité Technology Strategy & Advisory (TS&A). La firme cherche ainsi à renforcer ses effectifs dédiés au Technology Business Management (TBM).

Le TBM est un ensemble de solutions et prestations conçues pour aider les entreprises à aligner leurs services informatiques et investissements technologiques sur leurs exigences métiers et commerciales. Ensemble, « nous fournirons des ressources et capacités de pointe pour aider nos clients à mesurer clairement la valeur de leurs initiatives technologiques », a déclaré Keith Boone, responsable TS&A Amérique du Nord chez Accenture.

TBM en tant que service

La gamme Technology Business Management d’Advocate, du conseil stratégique au TBM en tant que service (TBMaaS), vient donc compléter les services cloud et de transformation numérique, ainsi que les capacités TBM et FinOps que proposent Accenture.

Advocate lui permet également d’améliorer les informations (insights) fournies par certains de ses outils propriétaires, dont myConcerto, myDiagnostic et myNav, en intégrant des capacités TBM supplémentaires sur différents marchés.

Le deal est aussi une énième opération de croissance externe pour la multinationale.

En outre, le rachat d’Advocate Networks s’ajoute à d’autres acquisitions de taille moyenne réalisées ces deux derniers mois sur trois continents (Amérique, Asie et Europe) par Accenture. Le groupe basé à Dublin, Irlande, étoffe ainsi ses savoirs et son effectif mondial de près de 700 000 collaborateurs.

(crédit photo via Pexels)