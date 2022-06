Tech : une équité salariale contrariée

Plateforme de mise en relation entre profils techniques et entreprises, Hired livre son rapport* d’impact sur l’emploi IT, l’embauche et la rémunération. Selon cette étude anglophone, la diversification des recrutements et l’équité salariale progressent lentement dans la Tech.

Hired pointe quelques progrès, malgré tout.

Le taux de propositions d’entretien adressées à des hommes uniquement a baissé de 5,7 points, passant de 42,4% en 2020 à 36,7% en 2021. Par ailleurs, l’écart salarial entre hommes et femmes s’est sensiblement réduit sur certains marchés, mais l’accès aux opportunités d’embauche et d’évolution reste un défi.

Ainsi, parmi les grands pôles urbains anglophones étudiés, Londres affiche l’écart salarial le plus important dans l’IT. A travail égal dans le secteur, quand un homme gagne 1 £ (1,16 €), une femme gagne 0,91 £ (1,06 €).

En Amérique du Nord, Toronto est à la traîne (1 $ CAD vs. 0,92 $ CAD). En revanche, Denver (1 $ US vs. 0,98 $ US), Seattle, San Francisco et Boston affichent les écarts salariaux les plus faibles entre hommes et femmes de l’IT. Toutefois, certains de ces pôles (Denver, Boston et Seattle) sont aussi ceux où la proportion de candidates qui ambitionnent d’intégrer ou évoluer dans le secteur sont moins susceptibles que leurs confrères d’obtenir un entretien.

Mais lorsqu’elles franchissent cette étape avec succès, elles peuvent capter une rémunération élevée, bien qu’inférieure en moyenne à celle de leurs collègues masculins.

Qu’en est-il en France ?

L’expérience française

En France, selon une étude publiée en 2021 par Michael Page Technology et Choose your Boss, seuls 20% des postes IT sont occupés par des femmes.

Par ailleurs, elles sont davantage présentes dans des fonctions « transverses » (pilotage des projets) que dans les métiers du développement logiciel, de l’analyse de données, de la cybersécurité ou encore de la gouvernance IT.

Aussi, 43% des femmes actives dans ces domaines (contre 52% des hommes) perçoivent un salaire brut annuel supérieur à 50 000 euros dans l’Hexagone.

Pour Josh Brenner, CEO de Hired, globalement, « il reste encore beaucoup à faire pour rendre équitable le processus d’embauche et réduire les écarts salariaux » dans les technologies. Confrontrées à la « grande démission« , les entreprises qui parviennent à identifier et inclure les talents non traditionnels, à diversifier leur vivier de candidats, sont les mieux placées

* Ce rapport est basé sur des données propriétaires de Hired. 819 000 propositions d’emploi, d’entretien et de rémunération ont été analysées de janvier 2018 à décembre 2021. Où ? Etats-Unis, Canada et Royaume-Uni.