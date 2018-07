Tech in France : Pierre-Marie Lehucher succède à Bertrand Diard

Tech in France a renouvelé son conseil et élu son nouveau président : Pierre-Marie Lehucher, directeur général du groupe Berger-Levrault.

Tech in France, qui représente plus de 400 entreprises du logiciel et des services internet, a renouvelé son conseil d’administration et s’est doté d’un nouveau président.

C’est Pierre-Marie Lehucher qui a été élu lors de l’Assemblée générale réunissant les adhérents, le 3 juillet à Paris. Le directeur général de l’éditeur de logiciels et de contenus règlementaires groupe Berger-Levrault (une des entreprises à l’origine de la création en 2005 de l’organisation alors nommée Afdel) succède ainsi à Bertrand Diard.

Ce dernier, co-fondateur de Talend et d’Influans, avait placé son mandat sous le signe « du soutien à l’écosystème start-up » et « du rayonnement du savoir-faire technologique français ». Une approche saluée par l’écosystème.

Pierre-Marie Lehucher, de son côté, met l’accent sur les entreprises de taille intermédiaire (ETI) du numérique et du logiciel. « Ces ETI qui se portent à l’international, consolident le secteur, créent des emplois pérennes et tirent la croissance numérique en France. Et développent des partenariats indispensables aux start-up », a-t-il déclaré.

Bertrand Diard reste administrateur

Les adhérents de Tech in France ont également élu les nouveaux membres du conseil d’administration, dont Bertrand Diard, pour un mandat de deux ans.

Voici la liste des 11 membres :

– Ségolène Finet (directrice marketing de Talentsoft),

– Isabelle Saffar (directrice générale Aragon-eRH)

– Hervé Cebula (CEO et fondateur Mediatech Solutions)

– Fabrice de Salaberry (directeur général de Sinequa)

– Hervé Hababou (président de 808 Labs)

– Loïc Bavencoff (CEO Myprm)

– Ombeline Blondel de Joigny (VP marketing AB Tasty)

– Maÿlis Staub (CEO et co-fondatrice de Pocket Result)

– Bertrand Diard (co-fondateur et CEO d’Influans)

– Yves de Montcheuil (associé Axeleo)

– Nicolas Macquin (managaing director Vitruvian Partners).

(crédit photo © via Tech in France)