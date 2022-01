Tech : comment motiver et retenir les talents

Face aux difficultés de recrutement des profils technologiques les plus recherchés du marché, la mise à niveau des compétences s’impose dans les entreprises.

La forte concurrence sur le marché de l’emploi technologique pousse les entreprises à investir la mise à niveau des compétences. Mais l’efficacité des programmes laisse perplexe. C’est ce qui ressort d’un rapport* international publié par Udacity, avec le concours d’Ipsos.

En France, 63% des décideurs interrogés considèrent que l’activité de leur entreprise est modérément à fortement « impactée » par le déficit de collaborateurs qualifiés. Aussi, 53% des dirigeants pointent un « manque d’engagement » des équipes.

Pour mieux faire, 66% des organisations en France disent prioriser la montée en compétences de leurs employés. Ces derniers ne sont que 41% à le penser. Autre divergence, alors que 79% des employeurs considèrent « efficaces » les programmes de formation et de mise à niveau proposés, 37% seulement des collaborateurs le pensent.

Pour Pascal Dallioux, RVP France et Europe du Sud chez Udacity, la mise en place d’une « stratégie de transformation des talents qui réponde aux besoins actuels du marché » s’impose pour les entreprises.

Comment résoudre la « crise des talents » ?

Pour les auteurs du rapport, les entreprises ont donc intérêt à affronter le pénurie de compétences, à défaut elles seront dépassées par la concurrence.

L’étude « est un signal d’alarme pour les dirigeants », a commenté Christopher Moessner, SVP chez Ipsos. Les entreprises n’auraient ainsi pas d’autre choix que « d’investir dans la transformation des talents, au risque de prendre du retard », selon lui.

Pour progresser, les recommandations suivantes sont formulées :

– Associer recrutement, formation et mise à niveau des compétences

– Trouver des soutiens externes

– Apprendre de ses pairs

– Acquérir des savoirs immédiatement opérationnels

– Opter pour un contenu interactif et engageant

Les organisations auraient tout à gagner à investir dans la montée en compétences du personnel existant pour adapter l’activité à la numérisation accélérée de leur écosystème.

* Deux enquêtes en ligne ont été menées entre le 29 août et le 26 septembre 2021. Au total, 2008 dirigeants et 4006 employés ont été interrogés. Où ? France, États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne.