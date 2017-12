Cisco rachète Cmpute.io. « L’équipe et la technologie de Cmpute.io ajouteront de nouvelles fonctionnalités à Cisco CloudCenter et accéléreront notre livraison de fonctionnalités d’optimisation des coûts pour nos clients », a annoncé Rob Salvagno, vice-président du développement des affaires corporatives de Cisco, dans un billet de blog annonçant la nouvelle acquisition. Basée à Bangalore, et dans le Delaware aux Etats-Unis, la start-up a développé une technologie permettant aux utilisateurs multicloud d’optimiser la gestion de la consommation des services. Sa solution analyse les charges de travail et les modes de consommation déployés dans le Cloud, et identifie les stratégies d’optimisation des coûts. Cisco espère finaliser l’acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, avant la fin de son deuxième trimestre fiscal 2018.

Edge apprécié sur Android. A défaut d’avoir réussi à imposer sa plate-forme mobile, Microsoft est en place de réussir son pari d’éditeur présent dans les environnements mobiles. A en croire le Play Store de Google, la version mobile du navigateur Edge pour Android a été téléchargée entre un et cinq millions de fois depuis sa disponibilité publique fin novembre. Egalement disponible pour iOS, la version mobile de Edge offre une continuité à Windows 10 en permettant de basculer sites, photos et fichiers d’un smartphone à un PC. A l’instar des navigateurs concurrent, la synchronisation des mots de passe est également assurée entre les deux environnements. L’offre mobile pourrait donc booster l’audience de Edge, disponible sous Windows 10 exclusivement et aujourd’hui confinée à 3,6% du marché des navigateurs selon NetMarketShare.

Apple s’offre Shazam. Apple a confirmé, à Bloomberg, l’acquisition de Shazam, rapporte ITespresso.fr. Le célèbre service de reconnaissance musicale viendra ainsi enrichir les technologies et services de la firme de Cupertino autour de l’offre musicale. Notons que Shazam est déjà intégré à Siri, l’assistant vocal d’iOS. Shazam pourrait notamment s’intégrer au probable futur assistant résidentiel HomePod. Il restera à voir si toutes les plates-formes seront conservées. A savoir les redirections vers d’autres plates-formes de ventes de musique (Spotify) ou la version Android de l’application.