Google s’attaque aux récupérations abusives de données personnelles. Google part en guerre contre les applications Android qui collectent les données de leurs utilisateurs sans les en avertir. L’éditeur accorde 60 jours aux développeurs pour se conformer avec sa nouvelle directive. Ils devront notifier clairement les utilisateurs des données qu’ils récupèrent (notamment les données personnelles comme le numéro de téléphone ou l’adresse e-mail) sans quoi c’est Google qui s’en chargera depuis le service de sécurité Play Protect. Un dispositif potentiellement dissuasif pour conserver l’application concernée. Une démarche similaire verra le jour dans Chrome sous Android lorsque les utilisateurs se rendront sur des sites proposant des applications Android. Une initiative qui intervient quelques jours après avoir identifié 44 mouchards dans plus de 300 applications de Play Store.

Hausse des ventes de switch et routeurs Le marché mondial des switch Ethernet et routeur a connu une embelli de 7,4% au troisième trimestre pour s’élever à 6,75 milliards de dollars de chiffre d’affaires, rapporte IDC. Dont 3,91 milliards générés par les besoins en routeurs des entreprises et opérateurs de services. La demande en commutateurs 100 Gb progresse à 1,2 million de ports pour atteindre 608 millions de dollars. Soit de 9% du marché contre 3,6% un an plus tôt. Les offres 25/50 Gb sont également en hausse à 750 000 ports pour 85 millions de chiffre d’affaires. Le 10 Gb maintient une forte attraction avec une hausse de 49,6% en volume et 5,2% en valeur. Largement déployé en entreprises et dans les filiales, le 1 Gb compte près de 106 millions de ports, en hausse de 10,6%. Et compte pour plus de 66% des ports déployés sur le trimestre. Le 40 Gb s’effondre de plus de 36% en volume et de 20% en valeur. Les ventes de routeurs s’étoffent pour leur part de 9,4% (dont 14,8% auprès des fournisseurs de services). Tous les principaux fournisseurs (Cisco, Huawei, HPE, H3C, Arista) tirent globalement les bénéfices de cette progression du marché. A l’exception notable de Juniper Networks qui voit ses revenus sur l’offre switch reculer de 4,2% et de 5,6% sur les routeurs.

Vivaldi accoste Raspberry Pi. La plate-forme Raspberry Pi, et plus généralement les appareils Linux sous architecture ARM, s’étoffe d’un nouveau navigateur : Vivaldi. Lancé en 2015 par Jon Stephenson von Tetzchner, le créateur d’Opera, Vivaldi s’inscrit comme une alternative aux ténors du secteur en mettant en avant le portail de services vivaldi.net (courrier électronique, blog, forum, partage de photos, chat…). Disponible pour Windows, macOS et Linux (architecture x86), le butineur est également personnalisable à souhait avec la création possible de raccourcis clavier, le regroupement thématique des onglets ou encore la possibilité de lier des notes aux pages web. Face à une audience très confidentielle (moins de 0,05% en juillet dernier contre plus de 2,2% pour Opera), Jon Stephenson von Tetzchner espère probablement étoffer sa visibilité en le rendant accessible sur les Raspberry Pi et ses dérivés sous ARM. « Les utilisateurs enthousiastes de Raspberry Pi qui recherchent un navigateur plus riche en fonctionnalités et plus flexible, trouveront en Vivaldi une expérience palpitante. », assure son créateur.