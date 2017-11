Talend se renforce dans les API avec Restlet. Talend annonce l’acquisition de Restlet pour un montant non dévoilé. Cette start-up française est spécialisée dans la conception et les tests d’API dans le Cloud pour les développeurs. Avec cette acquisition, le spécialiste français – désormais installé aux Etats-Unis –, des solutions d’intégration big data et cloud, entend élargir son offre pour faciliter l’exploitation et la monétisation temps réel des données clients stockées dans des data lake. « L’ajout de Restlet nous permettra d’étendre notre plateforme d’intégration de données avec des capacités d’API afin que nos clients puissent partager les données de manière plus étendue et ainsi maximiser les performances tout au long de leur chaîne de valeur », commente Ciaran Dynes, senior vice-président des produits de Talend. La plateforme d’API de Restlet sera initialement déployée dans Talend Integration Cloud et inclura un nouveau support pour les projets open source tels que Swagger et RAML. Elle entend également assurer la compatibilité avec les passerelles d’API tierces, Google Apigee en premier lieu. Le dirigeant Jérôme Louvel et les 16 personnes de Restlet rejoindront les équipes de Talend à Nantes.

74 millions de cartes SIM en France. Le nombre de cartes SIM mises en service au cours du troisième trimestre s’est élevée à plus de 695 000 unités pour atteindre les 74,2 millions de puces actives au 30 septembre dernier, rapporte l’Arcep. Soit une croissance annuelle supérieure à 2% essentiellement portée par les abonnements (+785 000). Le marché des entreprises progresse pour sa part de 80 000 nouvelles cartes mobiles d’un trimestre à l’autre pour une croissance proche de 3% avec un total de 8,3 millions de puces en service. Le marché du M2M explose avec 600 000 nouvelles SIM en un trimestre pour un total de 14,3 millions. Une croissance de 30% pour le troisième trimestre consécutif.