Téléphonie mobile : VMware mise sur l’IA d’Uhana

Pour optimiser les infrastructures réseaux des opérateurs mobiles, le spécialiste de la virtualisation VMware mise sur la technologie d’Intelligence artificielle en temps réel et notamment le deep learning élaborée par Uhana.

La firme vient ainsi d’annoncer l’acquisition de cette dernière, et pour WMware, l’objectif est de renforcer sa position chez les opérateurs de téléphonie mobile qui souhaitent réduire au maximum le temps de latence de la 4G et la future 5G pour les jeux dans le cloud, les IoT, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.

Another acquisition: #Uhana, a company that builds real-time deep learning engine to optimize carrier network operations and application quality experience, deployable in the private cloud or public cloud infrastructure. https://t.co/Xq4TawA9qn — VMware Belgium (@VMware_BE) July 29, 2019

Uhana dans le cloud public oou privé de l’opérateur

La plateforme d’Uhana se déploie dans le cloud privé ou public de l’opérateur, et l’idée consiste à traiter les données télémétriques de l’abonné pour pouvoir optimiser le service.

L’IA peut aussi détecter et prédire d’éventuels dysfonctionnements du réseau et l’optimiser de façon automatique. A l’issue de cette acquisition, Uhana devrait être ajouté aux solutions VMware Telco Cloud et Edge Cloud.

En plus de cet achat, VMware avait annoncé la semaine passée son intention d’acquérir Bitfusion, une société capable d’optimiser le partage des ressources GPU pour les applications basées sur l’intelligence artificielle.