Télétravail : comment Stéphane Richard pilote Orange

Diriger le premier opérateur français en télétravail, c’est la méthode de management inaugurée par Stéphane Richard depuis le 15 mars. Dans une chronique publiée par les Echos, le patron d’Orange dévoile quelques éléments qui constituent ses journées : » c’est très intense, les réunions sont quotidiennes, il n’y a plus de week-end. »

On apprend ainsi qu’une cellule de crise a été constituée sous la conduite du directeur général Europe, Jean-Marc Vignolles. « Tous les soirs à 17 heures, le comité exécutif se réunit : on a des sujets RH, réseau, sécurité, cybersécurité, communication, relation clients… A l’échelle mondiale. » indique M Richard.

Concernant la solidité du réseau, il a décrit une situation » sous contrôle » sans déplorer » d’incidents majeurs » et se réjouit du report du lancement de la plateforme de streaming Disney + au 7 avril.

Affirmant qu’il ne souhaite pas avoir recours aux mesures de chômage partiel mises en place par le gouvernement, M Richard précise avoir commandé 4000 ordinateurs pour assurer davantage de télétravail. » Des vendeurs en boutique proposent par exemple de devenir téléconseillers depuis chez eux » détaille-t-il.

Actif sur Twitter, il relaie les messages des officiels et ceux qui évoquent les missions des salariés d’Orange mobilisés sur le terrain.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.