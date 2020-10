Télétravail : Microsoft rétablit la vérité sur sa stratégie

Non, Microsoft n’a pas donné de blanc-seing à tous ses employés pour du télétravail à temps complet.

Le groupe a démenti ce qui s’était dit en fin de semaine dernière dans la presse IT américaine. Il a clarifié sa position en publiant un mémo signé de sa DRH Kathleen Hogan.

« Nous pensons qu’il y a une valeur pour les employés à être ensemble au bureau », peut-on lire dans ce document. Ce qui n’empêche pas Microsoft de prôner la « flexibilité », à travers trois éléments en particulier.

Le retour au bureau est pour l’heure facultatif pour l’essentiel des employés, rappelle Kathleen Hogan.

La question du télétravail à temps plein n’est pas abordée dans le mémo. Il semble toutefois que les employés auront cette option, là aussi moyennant l’accord de leur supérieur. Microsoft couvrira les frais associés, mais réattribuera leur bureau.

Les premières décisions fortes de Microsoft en lien avec la pandémie remontent à mars. Les États-Unis allaient commencer à se confiner.

En juillet, on nous avait annoncé que la réouverture – partielle – des bureaux n’interviendrait pas avant janvier 2021. Quant aux événements, internes ou publics, ils se dérouleront en ligne au moins jusqu’au 30 juin 2021.

Illustration © Thomas Hawk via Visualhunt / CC BY-NC

