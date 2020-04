Télétravail : la productivité en dents de scie des développeurs

Le télétravail des développeurs s’est amplifié avec les mesures de distanciation sociale visant à contrer la pandémie de Covid-19. Mais il n’est pas toujours synonyme de productivité. C’est l’un des enseignements d’une enquête* publiée par InfluxData.

Avant la crise sanitaire, 1 développeur interrogé sur 2 était un télétravailleur occasionnel ou à temps plein. Ils sont désormais 9 sur 10 (91% à temps plein, 7% à temps partiel).

Ce recours massif au télétravail n’est pas sans impacter le temps de travail, la productivité et le ressenti des équipes de développement.

Si 17% disent travailler moins d’heures qu’au bureau, 33% ont indiqué consacrer un plus grand nombre d’heures à leur travail au quotidien. Malgré tout, ils sont presque aussi nombreux (31%) à se sentir moins productifs.

De surcroît, pour le plus grand nombre (39%), le sentiment d’isolement est une préoccupation forte pendant la crise du Covid-19. La pérennité de l’emploi et la piètre qualité de la bande passante utilisée à distance sont d’autres sujets d’inquiétude pour les développeurs.

Selon une autre étude (DivvyCloud), de nombreux développeurs ignorent ou contournent les politiques internes de sécurité et de conformité concernant le cloud.

Les pratiques d’utilisateurs métiers, eux aussi appelés largement à télétravailler, peuvent aussi exposer au rsique de piratage les systèmes d’information des entreprises.

Or, selon Wrike, 4 salariés 10 estiment que leur employeur ne dispose pas des technologies nécessaires pour leur permettre de télétravailler dans de bonnes conditions.

*L’enquête a été menée durant les deux premières semaines d’avril 2020 auprès de 324 développeurs et ingénieurs.

Amérique, Europe et Afrique sont concernées.

(crédit photo : via pexels)

