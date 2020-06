Comment le télétravail menace la sécurité des réseaux

Le travail à distance n’est pas sans risque pour les réseaux et systèmes d’information des entreprises. C’est le principal enseignement d’une enquête* menée en avril pour CyberArk. 3000 professionnels appelés à télétravailler durant le confinement et au-delà, ont été interrogés.

En France, 85% des répondants ont déclaré utiliser leurs propres terminaux non gérés par la DSI pour accéder aux systèmes d’information de leur entreprise.

53% (contre 66% pour l’ensemble du panel) disent utiliser des outils de collaboration et de vidéoconférence comme Microsoft Teams et Zoom, dont les failles ont fait la une.

Plus préoccupant, 90% des professionnels interrogés en France (78% pour l’ensemble de l’échantillon) ont déclaré réutiliser les mots de passe pour l’ensemble des applications et des appareils utilisés.

36% reconnaissent avoir enregistré de manière non sécurisée des mots de passe.

29% ont indiqué que d’autres membres de leur foyer ont accédé à des terminaux fournis et gérés par leur employeur pour différentes démarches (jeux, achats en ligne, etc.).

Moins d’une équipe informatique sur deux à renforcer ses protocoles de sécurité. Malgré tout, 90% des équipes informatiques sont confiantes dans leur capacité à sécuriser le travail à distance post-Covid 19.

« Alors que les organisations généralisent les politiques de télétravail sur le long terme, il est important de saisir les enseignements tirés des phases initiales du travail à distance », a a déclaré Marianne Budnik, CMO de CyberArk. « Et de réfléchir à des stratégies de cybersécurité » qui n’obligent pas les employés à faire des compromis risqués.

*3000 professionnels métiers et IT ont été interrogés par une société tierce pour CyberArk, éditeur de solutions de sécurisation des comptes à privilèges. France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis sont concernés par ce sondage.

