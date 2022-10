Tendances IT 2023 : vers le « tout défini par logiciel » ?

Les prédictions d’IDC pour l’industrie IT accordent une grande place au concept de « tech-by-wire ». De quoi s’agit-il et que suppose-t-il ?

Quel rapport entre l’industrie IT et les commandes de vol électroniques ? Ces dernières sont apparues sur les avions de ligne avec le Concorde ; avant d’être totalement numérisées avec l’Airbus A320. « Fly-by-wire » est le terme anglais pour les désigner.

Croisez-les avec le principe du « tout défini par logiciel »… et vous obtenez le « tech-by-wire ». En tout cas dans le vocabulaire d’IDC. Le cabinet américain en fait l’un des points d’orgue de ses prédictions 2023. Il en souligne les bénéfices sur les coûts, la résilience et la réduction de la dette technique. Mais aussi les défis que cette approche suppose pour les équipes informatiques. À commencer par la consolidation des systèmes de contrôle.

Cette consolidation représentera, au contraire, une opportunité pour certains. En l’occurrence, les fournisseurs de services. Sur la même logique que l’automatisation, elle leur permettra des économies d’échelle et une meilleure répartition de leur expertise entre les clients. Lesquels en sont, affirme IDC, demandeurs jusqu’au sein des offres pourtant étiquetées « as a service ».

Au rang des prédictions, et ce n’est pas une première, figure la pénurie de compétences technologiques. Même chose pour la relocalisation de certains workloads au nom de la souveraineté numérique. Et la vigilance grandissante à l’égard des offres « as a service », reflet de leur adoption croissante. Ou encore la nécessité d’établir une confiance en l’automatisation.

IDC fait aussi de la vision par ordinateur une thématique forte. Il en va de même pour le casse-tête des chaînes d’approvisionnement. Tant sur les composants hardware que sur le code. Dans ce contexte, les acheteurs auront tendance à élargir leur sourcing.

À lire en complément, les prévisions de Gartner, sous un angle plus technologique. Au menu, entre autres, observabilité, plates-formes cloud sectorielles, superapps et risques associés à l’IA.

