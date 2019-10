TensorFlow Enterprise : Google veut favoriser l’usage de son framework sur son cloud

Une offre de plus au catalogue IA de Google Cloud.

Le groupe américain a décliné le framework d’apprentissage machine TensorFlow – dont il est à l’origine – en une version « Enterprise ».

La distribution est basée sur TensorFlow 1.15. Elle fonctionne avec :

Google promet jusqu’à 3 ans de maintenance sur certaines versions.

Il ouvre par ailleurs un service d’assistance à projets. Peuvent s’y inscrire les organisations qui ont déjà dépensé (ou prévoient de dépenser) au moins 500 000 dollars sur les services susmentionnés.

TensorFlow Enterprise bénéficie aussi de quelques optimisations techniques. Notamment sur le traitement des données d’apprentissage, avec par exemple une capacité de lecture directe sur BigQuery.

En parallèle est lancée l’initiative TensorBoard.dev. Elle prend la forme d’un site permettant le partage de visualisations sur les expérimentations d’apprentissage machine en cours.

Logo © @TensorFlow via Twitter

