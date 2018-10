Terminologie pour le Wi-Fi : des numéros pour indiquer les standards supportés

La Wi-Fi Alliance veut simplifier la nomenclature des différents standards de Wi-Fi pour les appareils et réseaux qui les supportent.

L’objectif est d’expliquer clairement par un numéro ce qui est le plus performant pour l’appareil qui supporte le standard en question.

4, 5 et 6 pour simplifier

C’est ce que la Wi-Fi Alliance explique, au gré d’un billet de blog : « Chaque génération de Wi-Fi offre de nouvelles fonctionnalités: vitesses plus rapides, débit accru et meilleures expériences. L’adoption de la nouvelle terminologie par l’industrie aidera les utilisateurs à mieux comprendre l’expérience à laquelle ils peuvent s’attendre. »

Jusqu’à présent, avait succédé aux Wi-fi 802.11a/b/g/n, le Wi-Fi 802.11ac, qui est actuellement le standard le plus véloce.

Exit les termes alphanumériques sur les appareils et réseaux qui laissent donc place à des numéros. En revanche, les spécifications Wi-Fi sous-jacentes conserveront bien leurs noms techniques IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Le Wi-Fi 4, 5 et 6 représenteront dorénavant les appareils et réseaux supportant respectivement les standards Wi-Fi 802.11n, 802.11ac et le futur 802.11ax.

Le Wi-Fi 6 pour 2019

Ce dernier est prévu pour 2019. Les premiers brouillons de ses spécifications pointent vers des débits plafonnant à 4,8 Gb/s sur la bande des 5 GHz et 1,1 Gb/s sur la bande des 2,4 GHz. La norme finalisée doit être publiée en 2019.

Toujours dans l’optique d’éclairer les utilisateurs, La Wi-Fi Alliance a également créé des logos destinés aux systèmes d’exploitation pour indiquer le niveau de connectivité utilisé.

En revanche, l’alliance ne va pas changer la terminologie pour les anciens standards. Désormais désuets, ils conserveront leurs noms (Wi-Fi 802.11a, 802.11b et 802.11g).

Edgar Figueroa, président et P-DG de Wi-Fi Alliance se félicite de ce changement de terminologie, expliquant que «la Wi-Fi Alliance est ravie de présenter Wi-Fi 6 ainsi qu’un nouveau schéma de dénomination pour aider l’industrie et les utilisateurs du Wi-Fi à comprendre facilement la génération Wi-Fi prise en charge par leur appareil ou leur connexion.»