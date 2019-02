ThinkPad : Lenovo lance 5 nouveaux modèles sous Windows Pro

On ne parle pas que de smartphones 5G ou à écran pliables au MWC 2019 . Lenovo y a présenté sa nouvelle gamme de PC professionnels ThinkPad, plus précisément cinq modèles sous Windows 10 Pro .

Leurs points communs : un lecteur d’empreintes digitales, d’une interface Thunderbolt et de la connectivité NFC. Lenovo propose systématiquement la 4G en option et plus ou moins de types d’écrans (tactile, haut définition, avec filtre de confidentialité…). Côté processeur, on peut monter jusqu’à du Core i7.

1 – ThinkPad T590

Le moins cher de la gamme est le T590.

L’écran est un format 15 pouces (1,75 kg ; 19 mm d’épaisseur) avec jusqu’à 48 Go de RAM et 1 To de stockage sur SSD. La solution graphique Intel intégrée peut être supplantée par une carte Nvidia GeForce MX250. Lenovo annonce une autonomie de 15 h.

Accessible à partir de 949 euros HT.

2- ThinkPad T490

C’est un modèle 14 pouces plus fin (17, 9 mm), plus léger (1,46 kg) et propose un peu plus d’options, dont la LTE de catégorie 16 (1 Gbit/s de débit théorique). Son autonomie est annoncée à 16 h.

Prix : 969 euros HT

3- ThinkPad X390

Un format réduit (13,3 pouces ; 1,22 kg pour 16,5 mm) pour le X390, mais une autonomie plus importante (17,5 h) pour ce modèle disponible en avril 2019. Son prix : 999 euros HT.

4 – ThinkPad X390 Yoga

Le X390 Yoga , déclinaison convertible, présente un gabarit comparable (16 mm ; 1,32 kg), mais ne peut embarquer que jusqu’à 16 Go de RAM. Lenovo a intégré une connectivité WiGig.

Prix et disponibilité : à partir de 1 149 euros en mai.

5 – ThinkPad T490s

Le T490s propose aussi du WiGig. C’est un modèle 14 pouces (1,27 kg pour 16,1 mm) qui affiche 20 h d’autonomie. Disponible en avril 2019. Prix : à partir de 1 099 euros HT.

Lenovo sera aussi présent sur le nouveau segment des smartphones pliables sous la marque Motorola rachetée en 2014.

Photos : © Lenovo