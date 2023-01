ThinkPhone : en entreprise, Motorola peut-il surfer sur la vague Lenovo ?

Le « compagnon idéal du ThinkPad » ? Ainsi Motorola présente-t-il un nouveau venu à son catalogue : le ThinkPhone.

Nouveau venu, mais pas encore commercialisé : le produit vient d’être officialisé, au CES. On nous annonce sa sortie « dans les prochains mois », sans donner de prix.

Au-delà de la marque, le ThinkPhone emprunte aux PC Lenovo certains éléments de design. À commencer par le panneau arrière, jusqu’au logo. On y trouve aussi un bouton latéral rouge, référence au trackpoint.

Ce bouton permettra notamment, nous explique-t-on, d’utiliser l’application Talkie-walkie dans Teams. Le contexte : un partenariat avec Microsoft qui implique aussi, entre autres, le préchargement d’Office 365.

Un certain nombre de fonctionnalités « professionnelles » du ThinkPhone ne lui sont pas exclusives. Parmi elles, l’intégration de la plate-forme de sécurité ThinkShield, la présence d’un module de plate-forme sécurisée (Moto KeySafe), le hub Moto Secure et le déploiement avec Moto OEMConfig.

Jusqu’à 12 Go de RAM pour le ThinkPhone

Sous le capot, pas de Snapdragon 8 Gen 2, mais un Gen 1+. La batterie (5000 mAh) n’est pas amovible. Plusieurs configurations seront proposées, avec 8 ou 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage (non extensible). Le tout sous Android 13, avec la garantie de trois ans de mises à jour de fonctionnalités et quatre ans de correctifs.

Le capteur d’empreintes se trouve sous l’écran 6,6 pouces (format 20:9, occupant 87,8 % de la face avant ; 2400 x 1800, soit 402 ppp ; 144 Hz, 10 bits, 1200 nits). Gabarit de l’ensemble : 159 x 74 x 8,2 mm, pour 189 g (revêtement d’écran Gorilla Glass Victus). Avec des certifications IP68 (censé résister à 30 minutes d’immersion jusqu’à 1,5 m de profondeur) et MIL-STD 810H (résistances aux chutes de moins de 1,25 m).

Pas de prise jack, mais un USB-C (3.1) qui prend en charge le DisplayPort. Et un chargeur 68 W (recharge sans fil limitée à 15 W). Côté photo, on est à 32 mégapixels à l’avant (f/2.45) et, à l’arrière, sur un trio de capteurs sans zoom/macro (le principal est à 50 mégapixels f/1.8).

* À noter la possibilité d’utiliser le ThinkPhone comme webcam sur un ThinkPad. Apple propose la même chose sur la dernière version de macOS.

Photos © Motorola