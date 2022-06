Thunderbird absorbe K-9 Mail pour se lancer sur mobile

Comment gérez-vous vos mails sur mobile ? En début d’année, le directeur du développement de Thunderbird avait posé la question aux utilisateurs de l’application. En toile de fond, l’ambition de la porter sur Android.

La solution retenue ? S’appuyer sur K-9 Mail. Mozilla a obtenu les droits sur la marque et le code source de ce client de messagerie né dans les années 2000.

The wait is over! Read all about our plans for the future of Thunderbird on Android, and join us in welcoming K-9 Mail to the Thunderbird family! https://t.co/t9QHRFWPWu

— Thunderbird (@mozthunderbird) June 13, 2022