Tom Tom choisit Microsoft Azure OpenAI pour développer son assistant conversationnel

Tom Tom, spécialiste de la navigation embarquée, a développé son assistant de navigation avec l’IA générative de l’inventeur de ChatGPT.

« La solution s’appuie sur le service Microsoft Azure OpenAI pour tirer parti des grands modèles de langage (LLM), en plus des services Azure Kubernetes, Azure Cosmos DB et Azure Cognitive Services. » explique Tom Tom.

We’re proud to share that we’ve joined forces with @Microsoft to bring Generative AI into vehicles.

Discover how this collaboration will unlock a new potential for driver’s experience here: https://t.co/xAOwyiZqh5 pic.twitter.com/2yi7Eckidt

— TomTom (@TomTom) December 19, 2023